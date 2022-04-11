Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству месяцев в НХЛ, в которых забрасывал 100 шайб

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил достижение Уэйна Гретцки.

В матче с «Бостоном» (4:2) Овечкин отметился голом. Этот гол стал для него 100-м в регулярных чемпионатах НХЛ, который он сумел забросить в апреле.

Таким образом, капитан «Вашингтона» сравнялся с Гретцки по количеству месяцев в НХЛ с 100+ голами. Оба хоккеиста забивали минимум 100 голов за карьеру в семи различных месяцах.

Также в прошедшем матче с «Бостоном» россиянин повторил рекорд Павла Буре по количеству голов в пустые ворота за сезон.

Овечкин занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 70 играх текущего сезона НХЛ форвард набрал 83 (45+38) очка.