Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в большинстве

В матче против "Тампы-Бэй" Александр Овечкин в 246-й раз время выступления в НХЛ реализовал удаление соперника и сравнялся по числу голов в большинстве с Филом Эспозито, присутствующим на игре. Чтобы догнать занимающего четвертое место в истории Люка Робитайла капитану "Вашингтона" нужно однажды отличиться в неравных составах, от рекорда Дэйва Андрейчака его отделяет 28 шайб. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры НХЛ по голам в большинстве
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в большинстве
|
Дэйв Андрейчак
|
1639
|
640
|
274
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
265
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
255
|
Люк Робитайл
|
1431
|
668
|
247
|
Александр Овечкин
|
1074
|
654
|
246
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
246
|
Брэндан Шэнахэн
|
1524
|
656
|
237
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
236
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
234
|
Дино Сисарелли
|
1232
|
608
|
232
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