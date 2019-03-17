Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в большинстве

В матче против "Тампы-Бэй" Александр Овечкин в 246-й раз время выступления в НХЛ реализовал удаление соперника и сравнялся по числу голов в большинстве с Филом Эспозито, присутствующим на игре. Чтобы догнать занимающего четвертое место в истории Люка Робитайла капитану "Вашингтона" нужно однажды отличиться в неравных составах, от рекорда Дэйва Андрейчака его отделяет 28 шайб. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры НХЛ по голам в большинстве