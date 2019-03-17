03:41 | Хоккей — НХЛ

Овечкин сравнялся с Эспозито по голам в большинстве

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В матче против "Тампы-Бэй" Александр Овечкин в 246-й раз время выступления в НХЛ реализовал удаление соперника и сравнялся по числу голов в большинстве с Филом Эспозито, присутствующим на игре. Чтобы догнать занимающего четвертое место в истории Люка Робитайла капитану "Вашингтона" нужно однажды отличиться в неравных составах, от рекорда Дэйва Андрейчака его отделяет 28 шайб. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

Игрок

Матчи

Голы

Голы в большинстве

Дэйв Андрейчак

1639

640

274

Бретт Халл

1269

741

265

Теему Селянне

1451

684

255

Люк Робитайл

1431

668

247

Александр Овечкин

1074

654

246

Фил Эспозито

1282

717

246

Брэндан Шэнахэн

1524

656

237

Марио Лемье

915

690

236

Марсель Дионн

1348

731

234

Дино Сисарелли

1232

608

232
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