7 мая, 03:29

Овечкин сравнялся с Дацюком по матчам в Кубке Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Первый матч против «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ стал для российского нападающего Александра Овечкина 157-м в Кубке Стэнли за карьеру.

39-летний россиянин по этому показателю сравнялся с экс-форвардом «Детройта» Павлю Дацюком, и теперь они делят четвертую строчку.

На третьем месте по количеству сыгранных матчах в плей-офф НХЛ располагается Сергей Зубов, сыгравший 164 матча. На второй строчке — Евгений Малкин (177 матчей), а рекордсменом является Сергей Федоров — 183 игры.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий

    Имелся в виду, факт попадания в 1/8 на прямую и вылет из КС после первого раунда.

    07.05.2025

  • Крюков Сергей

    ///которые на судьбу ВК не влияли/// ===== В том групповом разыгрывали посев, так что на судьбы команд влияние итогов было. Тот же Вашингтон мог получить другого соперника, сыграй лучше или проиграй все три матча. А так всё верно, - тогда они именно первый раунд не прошли.

    07.05.2025

  • hant64

    Козинов, засыпающий за клавой и монитором в 3.29, уже не способен даже написать правильно имя Дацюка - Павлю. Впрочем, не сомневаюсь, что он и выспавшись не сможет этого сделать.:grin:

    07.05.2025

  • Юрий

    Если быть точнее то 8 раз прошли. В сезоне 19-20 был групповой этап из 3 игр, которые на судьбу ВК не влияли, они выходили как победитель Востока. А в том сезоне вылетели в первом раунде от НЙА.

    07.05.2025

  • Диникин

    Ну как бы тоже самое как сравнивать Мюллера и Пеле, вкусовщина...Технический арсенал Пеле в разы выше, у Мюллера великолепная интуиция, умение оказать в нужное время, в нужном месте. .. А у Дацюка и Овечкина функционал просто разный. Но они со своими обязанностями оба великолепно справлялись. Толку их сравнивать?)))

    07.05.2025

  • grhelga

    Вообще то Овечкин с клмандой проходит первый раунд уже в девятый раз По сравнению с Детройтом кубковые успехи слабенькие, но и временв были другие, и у детройта было по несколько звезд во всех линиях

    07.05.2025

  • Porco Rosso

    Кто такой Павлю Дацюк?

    07.05.2025

  • андр

    Естественно, с волшебником никто вообще не сравнится. Овечкин отличный физкультурник, берет здоровьем, но таланта (творить красоту) Дацюка, Кучерова, Малкина, Панарина ему Господь не дал.

    07.05.2025

  • андр

    Главное рекорды Овечкина! Летописцы стараются.

    07.05.2025

  • Иванов Иван

    Сколько лет играл в НХЛ Дацюк,а Овечкин только смог догнать его пл матчам в Кубке Стэнли. До этого,вы написали,что Вашингтон ,за 7 лет,впервые прошел во второй раунд этого Кубка.При этом ,они вообще с Овечкиным,всего ОДИН РАЗ,прошли второй раунд Кубка Стэнли.И? Все это противоречит ,что парень действительно лучший в НХЛ. А похоже, на парня ,"премудрого пескаря". Играл всю дорогу в команде лузер. И перейди в тот же великий Дейтрот, играл бы только в 3-4 звене. КАк и было с Ковальчуком, после Атланты.

    07.05.2025

  • Диникин

    Вот, всем теперь видно. Что Спринт и однобокий примитивизм это слова синонимы. Не молодец! Ты пытался выжать из своей глупенькой головушки что-то не примитивное, но стоит не много позлить, и возвращаешься на свой уровень. Но за попытку хвалю! Молодец!))) Хорошего дня!

    07.05.2025

  • Диникин

    Согласен, не послушная пока собачка...ну ничего, хорошо что гавкать по команде умеет)))

    07.05.2025

  • Диникин

    Все Спринт хорош! Фу! Мы все уже убедились, что лаять по команде ты умеешь... Еще правда осталось научить прекращать брехать по команде, но извини данной дрессировкой займусь чуть позже...некогда. Спринт-место!)))

    07.05.2025

  • Питерский пёс

    судейка идина

    07.05.2025

  • Диникин

    Помню как мы будучи школьниками, долго смеялись над собаками Павлова, которые приступали к еде по сигналу... Ну что же, буду считать утренний эксперимент успешным. Называется-ответь Спринту получишь соплю))) Ничем от собак Павлова не отличается))) Классика!

    07.05.2025

  • Диникин

    Вот видите, что и требовалось доказать. Уровень развития Спринта- школьник. Выше соплей уровень его интеллекта так и не поднялся))) Спасибо Спринт-позабавил с утра!)))

    07.05.2025

  • Диникин

    О_о, в примитивности и однабокости Спринт по любому шарит. На каждый ответ ему, комментатор получает спич про сопли, портянки и шконки. Вот он настоящий примитив и однобокость! Во всей красе так сказать...)))

    07.05.2025

  • Спринт

    Примитивно-однобокая овца никогда не сравняется с Павлом по уровню игры в хоккей, и по полезности для командной игры.

    07.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Рейнджерс 19 10 9 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Монреаль 18 10 8 22
    3 Оттава 19 9 10 22
    4 Детройт 18 10 8 21
    5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 18 10 8 21
    6 Миннесота 19 8 11 20
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Эдмонтон 20 9 11 22
    5 Вегас 17 8 9 21
    6 Сан-Хосе 19 8 11 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас - : -
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт - : -
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

