Овечкин сравнялся с Дацюком по матчам в Кубке Стэнли

Первый матч против «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ стал для российского нападающего Александра Овечкина 157-м в Кубке Стэнли за карьеру.

39-летний россиянин по этому показателю сравнялся с экс-форвардом «Детройта» Павлю Дацюком, и теперь они делят четвертую строчку.

На третьем месте по количеству сыгранных матчах в плей-офф НХЛ располагается Сергей Зубов, сыгравший 164 матча. На второй строчке — Евгений Малкин (177 матчей), а рекордсменом является Сергей Федоров — 183 игры.