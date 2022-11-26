Овечкин сравнялся с Брауном и Кеоном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1296-й в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся Дастином Брауном и Дэйвом Кеоном, и теперь они делят 66-е место. Браун с 2003 по 2022 год играл в НХЛ за «Лос-Анджелес», а Кеон- с 1960-го по 1982-й за «Торонто» и «Хартфорд».

На 65-й строчке располагается Райан Сутер, который за свою карьеру принял участие в 1300 матчах.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.