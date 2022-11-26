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Овечкин сравнялся с Брауном и Кеоном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1296-й в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся Дастином Брауном и Дэйвом Кеоном, и теперь они делят 66-е место. Браун с 2003 по 2022 год играл в НХЛ за «Лос-Анджелес», а Кеон- с 1960-го по 1982-й за «Торонто» и «Хартфорд».

На 65-й строчке располагается Райан Сутер, который за свою карьеру принял участие в 1300 матчах.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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3 Каролина 21 10 11 25
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Монреаль 21 11 10 23
6 Флорида 20 10 10 22
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 20 9 11 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
8 Анахайм 20 6 14 13
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Коламбус – Айлендерс
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