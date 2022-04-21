Овечкин сравнялся с Халлом на втором месте по количеству матчей с несколькими голами

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (3:2).

Таким образом, 36-летний россиянин провел 158-й матч с несколькими голами за игру. Он сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом и теперь делит с ним второе место. Лидером в НХЛ является Уэйн Гретцки — 189 матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.