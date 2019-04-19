03:24 | Хоккей — НХЛ

Овечкин сравнял счет в матче с "Каролиной". Видео

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Россиянин реализовал численное большинство на 11-й минуте второго периода. Счет в матче стал равным - 1:1.

Результативные передачи Овечкину отдали Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. "Вашингтон" в данный момент ведет в серии со счетом 2-1.
 

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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