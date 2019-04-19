Овечкин сравнял счет в матче с "Каролиной". Видео

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Россиянин реализовал численное большинство на 11-й минуте второго периода. Счет в матче стал равным - 1:1.

Результативные передачи Овечкину отдали Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. "Вашингтон" в данный момент ведет в серии со счетом 2-1.



Alex Ovechkin ties it up with his second goal of the series. pic.twitter.com/oBF7hb9Kbi – Ian Oland (@ianoland) 19 апреля 2019 г.

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