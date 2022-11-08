Невероятный проход Овечкина: обыграл на развороте двух игроков «Эдмонтона» и чуть не забил

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

В третьем периоде капитан столичной команды Александр Овечкин обыграл двух игроков «Ойлерз», развернувшись перед воротами, и нанес бросок, однако попал в голкипера Стюарта Скиннера.

Ранее Овечкин в этом матче забросил свою 788-ю шайбу в НХЛ.