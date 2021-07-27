Овечкин сообщил о продлении контракт с «Вашингтоном» в своем Twitter
20:05
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в своем Twitter сообщил, что подписал новый контракт с клубом.
I'M BACK DC !!! #ALLCAPS pic.twitter.com/7XQPfT6aZP— Alex Ovechkin (@ovi8) July 27, 2021
«Я вернулся, DC», — написал россиянин. Также он опубликовал свое фото с семьй и контрактом.
Контракт рассчитан на пять лет — до конца сезона-2025/26. Зарплата россиянина по нему составит 47,5 миллиона долларов, а среднегодовая зарплата — 9,5 миллиона.
35-летний форвард в прошлом сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (24+18) очка. Вместе с командой он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
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