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Овечкин сообщил о продлении контракт с «Вашингтоном» в своем Twitter

20:05
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в своем Twitter сообщил, что подписал новый контракт с клубом.

«Я вернулся, DC», — написал россиянин. Также он опубликовал свое фото с семьй и контрактом.

Контракт рассчитан на пять лет — до конца сезона-2025/26. Зарплата россиянина по нему составит 47,5 миллиона долларов, а среднегодовая зарплата — 9,5 миллиона.

35-летний форвард в прошлом сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (24+18) очка. Вместе с командой он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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Евгений Петров все материалы автора

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