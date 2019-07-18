Овечкин сообщил, чем будет заниматься во время поездки в Китай

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин с нетерпением ждет поездки в Пекин, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Ранее стало известно, что 33-летний хоккеист в качестве посла НХЛ отправится на неделю в Китай 4 августа.

– Для меня большая честь быть послом "Кэпиталз" и НХЛ в этой специальной поездке в Китай. Думаю, что очень важно потратить время с пользой. Хочу помочь людям во всем мире увидеть, насколько хоккей классная игра. Я не могу дождаться этой поездки! Планирую провести время с местными детьми и юными фанатами хоккея. Надеюсь, они станут будущими игроками НХЛ, – приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

​Овечкин отправится в Китай. В качестве посла НХЛ