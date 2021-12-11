Овечкин сократил отставание от Зубова до 6 результативных передач в НХЛ
07:15
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:4).
После этой игры на счету 36-летнего россиянина 613 голевых передач в лиге. Форвард сократил отставание от идущего на третьем месте по количеству результативных передач среди россиян в НХЛ Сергея Зубова (619) до шести передач.
Рекорд по количеству результативных передач в НХЛ среди россиян принадлежит Сергею Федорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).
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