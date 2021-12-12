Овечкин сократил отставание от Зубова до 5 результативных передач

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 Б).

После этой игры на счету 36-летнего хоккеиста 614 голевых передач в лиге. Овечкин сократил отставание от идущего на третьем месте по количеству результативных передач среди россиян в НХЛ Сергея Зубова (619) до пяти передач.

Рекорд по количеству результативных передач в НХЛ среди россиян принадлежит Сергею Федорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).