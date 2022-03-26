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Сегодня, 23:25

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 30 голов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Алексанр Овечкин, огорчив Дастина Токарски, сократил отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу до 30 голов.

От легендарного рекорда Уэйна Гретцки капитана «Вашингтона» теперь отделяет 123 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Голы

В среднем

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

0,60

2. Горди Хоу

Канада

1767

801

0,45

3. Александр Овечкин

Россия

1261

771

0,61

4. Яромир Ягр

Чехия

1733

766

0,44

5. Бретт Халл

США

1269

741

0,58

6. Марсель Дионн

Канада

1348

731

0,54

7. Фил Эспозито

Канада

1282

717

0,56

8. Майк Гартнер

Канада

1432

708

0,49

9. Марк Мессье

Канада

1756

694

0,40

10. Стив Айзерман

Канада

1514

692

0,46
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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