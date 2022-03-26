Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 30 голов
Капитан «Вашингтона» Алексанр Овечкин, огорчив Дастина Токарски, сократил отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу до 30 голов.
От легендарного рекорда Уэйна Гретцки капитана «Вашингтона» теперь отделяет 123 точных броска.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
В среднем
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
0,60
|
2. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
0,45
|
3. Александр Овечкин
|
Россия
|
1261
|
771
|
0,61
|
4. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
0,44
|
5. Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
0,58
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
0,54
|
7. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
0,56
|
8. Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
0,49
|
9. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
0,40
|
10. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
0,46
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|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|1 : 2 ОТ
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
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