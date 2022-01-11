Овечкин сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида в гонке бомбардиров до одного очка

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:7), сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ этого сезона до минимума.

36-летний капитан набрал 52-е очко в сезоне (24 гола и 28 ассистов) и занимает третье место. Впереди только нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, у которых по 53 очка.

При этом Овечкин идет на втором месте в гонке снайперов, уступая только Драйзайтлю, у которого 26 шайб (против 24 — у Овечкина).