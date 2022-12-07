Овечкин снялся в телесериале «Евгенич» вместе с солистом «Руки вверх!» Жуковым

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попробовал себя в роли актера. Форвард снялся в телесериале «Евгенич», главную роль в котором исполняет солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Помимо Овечкина во втором сезоне появятся певцы Баста, Шура и Николай Басков.

В этом сезоне НХЛ 37-летний хоккеист провел 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков.