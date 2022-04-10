Овечкин снес ворота после грубого приема соперника

«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В конце третьего периода при счете 3:3 российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин снес ворота «Пингвинз». Защитник Чед Раведел провел силовой прием на россиянине, после чего тот оказался на льду.

Удаления в этом моменте не было. Судья оставил без внимания столкновение, просто поправив ворота.