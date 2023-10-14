Овечкин снес самого дорогого защитника НХЛ силовым приемом

«Вашингтон» с поражения начал новый сезон в НХЛ. «Кэпиталз» на своем льду проиграли «Питтсбургу» со счетом 0:4.

Вместо набранных очков, капитан хозяев Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в центре площадки. Россиянин свалил с ног новичка «Пингвинов» защитника Эрика Карлссона.

На данный момент швед — самый дорогой защитник лиги, с зарплатой в 11,5 миллиона долларов.

Всего Овечкин отыграл 18:42 в этой встрече, нанес четыре броска, провел три силовых приема и заработал две минуты штрафа.