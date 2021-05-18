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Овечкин случайно кинул полотенце на голову Харе. Видео

11:00
Здено Хара.
Здено Хара.
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Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» в овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 4:3. По ходу встречи произошел забавный случай.

Во время паузы в матче капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин взял полотенце, чтобы протереть визор на шлеме и утереть пот с лица.

Потом он отбросил полотенце на скамейку и попал точно на голову защитнику Здено Харе, который ждал своей очереди выйти на лед.

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