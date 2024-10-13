Овечкин силовым приемом отправил судью за бортик в матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправил судью за бортик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:5).

В начале встречи россиянин применил силовой прием против форварда «Девилз» Томаша Татара, параллельно зацепив рефери. Судья от толчка упал за пределы площадки.

В первой игре сезона НХЛ-2024/25 Овечкин сделал голевую передачу. 16 октября «Вашингтон» примет «Вегас».