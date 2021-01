Овечкин шутя заявил о желании подписать контракт с «Вашингтоном» на 15 лет

Спортивный журналист Скотт Абрахам в Twitter опубликовал часть эфира с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, где был разговор о новом соглашении форварда с клубом. Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

«Какой я хочу новый контракт? На 15 лет», — сказал Овечкин и заулыбался.

На данный момент 34-летний россиянин находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. На счету Овечкина 706 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 гола в НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует сегодня пятью матчами.

Me — What are you looking for in your next contract?



Ovi (with a straight face) — 15 years



Alex Ovechkin granting me his first 1-on-1 local D.C. tv interview.



@KgriggsPhoto