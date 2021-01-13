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Овечкин шутя заявил о желании подписать контракт с «Вашингтоном» на 15 лет

10:21
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Спортивный журналист Скотт Абрахам в Twitter опубликовал часть эфира с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, где был разговор о новом соглашении форварда с клубом. Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

«Какой я хочу новый контракт? На 15 лет», — сказал Овечкин и заулыбался.

На данный момент 34-летний россиянин находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. На счету Овечкина 706 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 гола в НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует сегодня пятью матчами.

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