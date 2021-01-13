Овечкин шутя заявил о желании подписать контракт с «Вашингтоном» на 15 лет
Спортивный журналист Скотт Абрахам в Twitter опубликовал часть эфира с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, где был разговор о новом соглашении форварда с клубом. Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.
«Какой я хочу новый контракт? На 15 лет», — сказал Овечкин и заулыбался.
На данный момент 34-летний россиянин находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. На счету Овечкина 706 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 гола в НХЛ.
Новый сезон НХЛ стартует сегодня пятью матчами.
Me — What are you looking for in your next contract?— Scott Abraham (@ScottABC7) January 12, 2021
Ovi (with a straight face) — 15 years
Only on @ABC7News tonight, before Thursday's season opener, Alex Ovechkin granting me his first 1-on-1 local D.C. tv interview.
More here — https://t.co/svbQnds3V2@KgriggsPhoto pic.twitter.com/6mwNy7NYTk
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