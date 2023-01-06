Овечкин, Шестеркин, Кучеров и Андрей Свечников едут на Матч звезд НХЛ

В перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявили первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.

В список игроков из Восточной конференции попали российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Андрей Свечников («Каролина»).

These Eastern stars will be shining down in South Florida for the #NHLAllStar Weekend! ??



Head over to https://t.co/JOMxUndKd8 at 9p ET to help select the rest of the players in the #NHLAllStarVote! pic.twitter.com/rO0vKqOeX9 — NHL (@NHL) January 6, 2023

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).