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Сегодня, 03:54

Овечкин, Шестеркин, Кучеров и Андрей Свечников едут на Матч звезд НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявили первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.

В список игроков из Восточной конференции попали российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Андрей Свечников («Каролина»).

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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В перерыве игры «Коламбус» — «Вашингтон» объявят первых участников матча звезд НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 38 25 13 56
2 Нью-Джерси 38 24 14 51
3 Рейнджерс 39 21 18 48
4 Вашингтон 40 21 19 48
5 Айлендерс 39 22 17 46
6 Питтсбург 37 19 18 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 38 15 23 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 36 16 20 38
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
3 Сиэтл 36 20 16 44
4 Калгари 39 18 21 43
5 Эдмонтон 39 20 19 42
6 Ванкувер 37 16 21 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Каролина – Нэшвилл
 - : -
6.01 03:00
Коламбус – Вашингтон
 - : -
6.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
- : -
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 - : -
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 - : -
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
- : -
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 - : -
6.01 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 39 73
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 39 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 28
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 16 2.08
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
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