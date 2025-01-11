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Овечкин шайбой выбил лезвие из конька соперника в матче с «Монреалем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин броском шайбы выбил лезвие из конька защитника «Монреаля» Александра Каррье в матче между командами в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила в ночь на 11 января и завершилась победой «Монреаля» — 3:2 ОТ.

Во втором периоде 39-летний россиянин выбил у Каррье лезвие конька при попытке сделать передачу. 28-летний канадец не сумел самостоятельно добраться до скамейки, поэтому его дотолкали до борта партнеры по команде.

Овечкин — без голов уже три матча подряд. В этом сезоне такое случилось всего во второй раз

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Каролина 43 26 17 54
3 Нью-Джерси 44 25 19 54
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Монреаль 41 20 21 43
6 Детройт 41 19 22 42
7 Оттава 40 19 21 41
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 59
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 42 14 28 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Лос-Анджелес 39 24 15 53
3 Эдмонтон 41 25 16 53
4 Ванкувер 41 18 23 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 44 13 31 32
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Детройт – Чикаго
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Вашингтон – Монреаль
 2 : 3 ОТ
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Виннипег – Лос-Анджелес
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