Овечкин шайбой выбил лезвие из конька соперника в матче с «Монреалем»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин броском шайбы выбил лезвие из конька защитника «Монреаля» Александра Каррье в матче между командами в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила в ночь на 11 января и завершилась победой «Монреаля» — 3:2 ОТ.

Во втором периоде 39-летний россиянин выбил у Каррье лезвие конька при попытке сделать передачу. 28-летний канадец не сумел самостоятельно добраться до скамейки, поэтому его дотолкали до борта партнеры по команде.

Овечкин — без голов уже три матча подряд. В этом сезоне такое случилось всего во второй раз