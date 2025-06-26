Овечкин сфотографировался с козликом для обложки американского журнала Washingtonian

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался с козленком на руках для обложки американского журнала Washingtonian.

Российский хоккеист попал в июльский номер издания. В материале приведены 100 причин любить Вашингтон.

«У нас есть козел», — звучит одна из причин. В американской культуре слово «козел» (по-английски — Goat. — Прим. «СЭ») обыгрывается с выражением «Greatest оf All Time» (Величайший в истории. — Прим. «СЭ»).

В сезоне-2024/25 «Вашингтон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1-4 в серии). На счету 39-летнего Овечкина 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в 10 играх плей-офф.