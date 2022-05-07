Судья не заметил явный фол на Овечкине после его суперфинта
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:1) в одном из моментов совершил красивый финт, но не смог забить.
36-летний россиянин обыграл защитника Бена Чиаро, который затем ударил его клюшкой, что, возможно, помешало Овечкину пробить вратаря Сергея Бобровского.
Капитан был очень недоволен тем, что Чиаро не получил удаление.
Ovechkin with some great dangles but Bobrovsky shuts the door! #StanleyCup | #TimeToHunt pic.twitter.com/dsr4NFCmRN— Sportsnet (@Sportsnet) May 7, 2022
Овечкин в этой встрече позже все же забил гол, а также до этого отдал результативную передачу.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
|2 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|7.05
|02:00
|
Бостон – Каролина
|4 : 2
|7.05
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 5
|7.05
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 5
|7.05
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 8
|7.05
|20:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 1
|7.05
|23:30
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75