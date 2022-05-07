Судья не заметил явный фол на Овечкине после его суперфинта

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:1) в одном из моментов совершил красивый финт, но не смог забить.

36-летний россиянин обыграл защитника Бена Чиаро, который затем ударил его клюшкой, что, возможно, помешало Овечкину пробить вратаря Сергея Бобровского.

Капитан был очень недоволен тем, что Чиаро не получил удаление.

Овечкин в этой встрече позже все же забил гол, а также до этого отдал результативную передачу.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).