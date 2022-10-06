Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом»

«Вашингтон» сравнял счет в предсезонном матче НХЛ против «Детройта».

На 20-й минуте встречи голом отметился форвард Коннор Макмайкл. Голевую передачу на него сделал российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый ассист в данной встрече.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Вашингтон» в стартовом матче сыграет с «Бостоном» (13 октября), а «Детройт» встретится с «Монреалем» (15 октября).