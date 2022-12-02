Овечкин сделал две голевые передачи в матче против «Сиэтла»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в игре против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

Счет в матче на данный момент — 2:1.

На счету Овечкина в этом сезоне 25 (13+12) очков в 25 матчах регулярки.