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Сегодня, 08:24

Овечкин сделал две голевые передачи в матче против «Сиэтла»

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в игре против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

Счет в матче на данный момент — 2:1.

На счету Овечкина в этом сезоне 25 (13+12) очков в 25 матчах регулярки.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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