Овечкин сделал два голевых паса за две минуты в матче с «Вегасом»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи за три минуты в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».
На третьей минуте второго периода форвард принял участие в голе Тома Уилсона, а две минуты спустя ассистировал Алексею Протасу.
Теперь на счету Овечкина три голевых паса в двух матчах сезона-2024/25.
39-летний россиянин, занимающий второй место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, еще не забил ни одного гола в нынешнем регулярном чемпионате. Овечкин отстает на 41 шайбу от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд по числу голов в истории лиги.
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|2
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|2
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|6
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|1
|2
|3
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|2
|0
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|8
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|0
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
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|1
|Вегас
|3
|3
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|2
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|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
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|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
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|0
|2
|2
|6
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Тампа-Бэй – Ванкувер
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Коламбус – Флорида
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Каролина – Нью-Джерси
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Нэшвилл – Сиэтл
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Даллас – Сан-Хосе
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Калгари – Чикаго
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