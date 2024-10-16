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Сегодня, 03:25

Овечкин сделал 700-ю передачу за карьеру в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вегаса» форвард ассистировал Тому Уилсону и Алексею Протасу во втором периоде. Передача на Протаса стала для 39-летнего россиянина 700-й в лиге.

Овечкин проводит 1428-й матч в НХЛ. Нападающий поднялся на чистое 60-е место в истории НХЛ по числу результативных передач.

Среди россиян Овечкин занимает второе место по числу голевых пасов в лиге, уступая лишь Евгению Малкину (804).

Рекорд по количеству результативных передач в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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