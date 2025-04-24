Овечкин сделал 6 силовых приемов во втором матче серии с «Монреалем»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шестью силовыми приемами во втором матче серии против «Монреаля» (3:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли.

В первой игре на счету 39-летнего россиянина было семь силовых приемов.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и удвоил преимущество в серии — 2-0. Следующая игра пройдет в Монреале 26 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.