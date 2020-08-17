Овечкин считает, что «Вашингтон» провел приличный матч с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча с «Айлендерс» (1:2 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч, — цитирует Овечкина официальный сайт лиги. — Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим».

«Айлендерс» ведут в серии со счетом 3-0. Следующая игра состоится 19 августа.