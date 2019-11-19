Овечкин считает, что «Вашингтон» контролировал игру в матче с «Калгари»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что он думает о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2). В этой игре он забросил одну шайбу

— Вы видели, как мы начали матч. Мы контролировали шайбу, контролировали игру, и вы видите результат, — сказал Овечкин в интервью пресс-службе клуба. — Это очень хороший знак и важные очки. Думаю, мы проделали хорошую работу. Мы хорошо передвигались и создавали зоны не только для Кузи (Евгения Кузнецова — прим. «СЭ»), но и для всех остальных и могли использовать это.

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