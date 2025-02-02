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Овечкин — об игре с «Виннипегом»: «Это был матч уровня плей-офф»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру команды в матче регулярного сезона НХЛ против «Виннипега» (4:5 ОТ).

«В первом периоде мы действовали с небольшой опаской, не решались что-то делать на льду. Но во втором уже было видно, что мы расслабились, больше контролировали шайбу. Это был матч уровня плей-офф. Много борьбы, много силовых приемов, не так много удалений», — сказал хоккеист.

39-летний россиянин отметился голом в третьем периоде, сравняв счет встречи, после чего она перешла в овертайм.

В этом сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 38 (24+14) очков в 36 играх. Он достиг отметки в 877 заброшенных шайб в 1462 матчах в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки форварду осталось забить 17 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
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7 Монреаль 51 24 27 53
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Центральный дивизион И В П О
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2 Даллас 51 33 18 67
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