Овечкин самостоятельно проведет переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с возможным заключением нового контракта с клубом. Ранее многолетнее соглашение подписал Никлас Бэкстрем.

— Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе, — приводит слова Овечкина российская версия официального сайта лиги. — Так удобнее семье, здесь все друзья, тут складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом. Он всех здесь знает, знает город. Он вырос здесь. То же самое можно сказать обо мне и других игроках.

Овечкин намерен без агента провести переговоры с «Вашингтоном».

— Я в порядке. Все сам сделаю, — заметил россиянин.

«Меня не торопятся подписывать». Овечкин — о новом контракте с «Вашингтоном»