Овечкин с женой встретились с Розенбаумом

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и его жена Анастасия посетили концерт Александра Розенбаума. Знаменитый российский музыкант выступал с концертом в столице США. По словам самого Розенбаума, он близко дружил с матерью жены Овечкина - актрисой Верой Глаголевой.

"Очень рад был увидеть на концерте в Вашингтоне. Настенька, дочка моей любимой подруги Веры Глаголевой и ее муж Саша Овечкин. Очень душевно пообщались!" - написал Розенбаум в Инстаграме.

"Спасибо вам за невероятные эмоции от вашего концерта! До скорой встречи!" - подписал фото Овечкин.