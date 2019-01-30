Овечкин с женой оттягиваются по полной. У них есть даже дельфины. Видео

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вместе со своей семьей отправился в водное путешествие на яхте, где ему удалось поплавать с дельфинами. Супруга 33-летнего россиянина Анастасия Шубская опубликовала в своем Инстаграме ряд сторис с отдыха на Кубе.

На одной из остановок Овечкин в открытой воде прокатился верхом на дельфине, а затем водное млекопитающее передразнило форварда и похлопало ластами, когда спортсмен хлопал в ладоши.

Напомним, что Овечкин ранее отказался от участия в Матче звезд НХЛ, несмотря на то, что болельщики проголосовали за него в качестве одного из участников этой игры. Свое решение хоккеист "Кэпиталз" объяснил желанием взять паузу по ходу сезона и отдохнуть. Позднее стало известно, что Овечкин в компании родственников и супруги отправился на Кубу.