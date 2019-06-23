Овечкин с женой отметили в ресторане последний день отпуска. Видео

Жена нападающего "Вашингтона" и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Инстаграме видео. Пара провела вечер в одном из ресторанов Турции. На видео видно, что супруги выпили по бокалу вина в заключительный день отпуска.

– Завершающий вечер, – сказала на видео Шубская

– Всем добра, мира и любви, а самое главное – здоровья! – ответил Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

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