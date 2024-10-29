Овечкин с женой нарядились в костюмы ниндзя на Хэллоуин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин.

Праздник ежегодно отмечается 31 октября.

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провел 7 матчей за «столичных», отметившись 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.

Сейчас на счету Овечкина 855 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 39 шайб.