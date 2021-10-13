Овечкин с женой снялись в ролике: «Почему он все время завтракает у нас?»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его одноклубник Никлас Бэкстрем снялись в забавном рекламном ролике.

По сюжету, хоккеисты сидят на диване, а жена россиянина Анастасия обращается к супругу с вопросом, почему в страховом полисе указан Бэкстрем, а не она.

«Если со мной что-то случится, кому Бэки будет отдавать шайбу? Его результативность в большинстве может снизиться. Как он тогда будет получать свои передачи? Что тогда?», — ответил Овечкин.

«Да, что тогда?», — подключается к разговору Бэкстрем.

Затем в кадре появляется фотография со свадьбы Овечкина, где он с супругой, а также кадр из раздевалки хоккеистов, где Овечкин с Бэкстремом.

В конце Анастасия задает вопрос: «И почему он постоянно у нас завтракает?»

Like @ovi8 and @backstrom19, we believe in planning and protecting, on and off the ice. Here's to our official partnership with the NHL. #LiveMutual @NHLPA ? pic.twitter.com/mOTxpGebLY — MassMutual (@massmutual) October 12, 2021

Напомним, Бэкстрем ассистировал 269 голам Овечкина. Всего на счету россиянина в НХЛ 730 заброшенных шайб.