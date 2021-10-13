Овечкин с женой снялись в ролике: «Почему он все время завтракает у нас?»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его одноклубник Никлас Бэкстрем снялись в забавном рекламном ролике.
По сюжету, хоккеисты сидят на диване, а жена россиянина Анастасия обращается к супругу с вопросом, почему в страховом полисе указан Бэкстрем, а не она.
«Если со мной что-то случится, кому Бэки будет отдавать шайбу? Его результативность в большинстве может снизиться. Как он тогда будет получать свои передачи? Что тогда?», — ответил Овечкин.
«Да, что тогда?», — подключается к разговору Бэкстрем.
Затем в кадре появляется фотография со свадьбы Овечкина, где он с супругой, а также кадр из раздевалки хоккеистов, где Овечкин с Бэкстремом.
В конце Анастасия задает вопрос: «И почему он постоянно у нас завтракает?»
Напомним, Бэкстрем ассистировал 269 голам Овечкина. Всего на счету россиянина в НХЛ 730 заброшенных шайб.
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