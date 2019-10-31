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Овечкин с трофеем и шампанское: вечеринка в честь победы «Вашингтон Нэшионалс» в Мировой серии

14:32
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией и другими игроками «Кэпиталз» отпраздновали победу «Вашингтон Нэшионалс» в Мировой серии — решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB).

Вечеринка в честь Хэллоуина совпала с празднеством бейсболистов. На мероприятии всюду лилось шампанское. 34-летнему Овечкину удалось подержать копию трофея Мировой серии. Видео было опубликовано в сторис Instagram российского хоккеиста.

31 октября «Вашингтон Нэшионалс» обыграл «Хьюстон Астрос» (4-3 счет в серии). Для команды эта победа стала первой в истории. Седьмая, решающая, встреча, проходила в Хьюстоне. Команда из Вашингтона победила соперников со счетом 6:2.

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