Овечкин с трофеем и шампанское: вечеринка в честь победы «Вашингтон Нэшионалс» в Мировой серии
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией и другими игроками «Кэпиталз» отпраздновали победу «Вашингтон Нэшионалс» в Мировой серии — решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB).
Вечеринка в честь Хэллоуина совпала с празднеством бейсболистов. На мероприятии всюду лилось шампанское. 34-летнему Овечкину удалось подержать копию трофея Мировой серии. Видео было опубликовано в сторис Instagram российского хоккеиста.
YOU LOVE TO SEE IT! @Nationals #ALLCAPS // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/HGgkdmbFJ3— Washington ? Capitals (@Capitals) October 31, 2019
BABY ???@Nationals #ALLCAPS // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/zB1CQtnTT9— Washington ? Capitals (@Capitals) October 31, 2019
Oh man who gave @ovi8 a trophy... you know what happens next...#WorldSeries @Nationals pic.twitter.com/fyc2uxOZtR— Washington ? Capitals (@Capitals) October 31, 2019
31 октября «Вашингтон Нэшионалс» обыграл «Хьюстон Астрос» (4-3 счет в серии). Для команды эта победа стала первой в истории. Седьмая, решающая, встреча, проходила в Хьюстоне. Команда из Вашингтона победила соперников со счетом 6:2.
For the first time in 95 years, the #WorldSeries champions are from Washington, DC.#STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/wxYc9XbQYo— Washington Nationals (@Nationals) October 31, 2019
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