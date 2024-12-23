Овечкин с сыном посетили матч «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин наблюдал вместе с сыном Сергеем за матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1). Игра проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Форвард продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости, которое он получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). 14 декабря россиянин впервые после травмы принял участие в командной тренировке (без контакта), а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго. 20 декабря форвард получил допуск на тренировки без ограничения на контакты.

Ранее главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Александр не сыграет до паузы в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.