Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал пять своему сыну во время празднования гола в ворота «Калгари» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он реализовал большинство в третьем периоде встречи.

«Всегда радует, когда твоя семья на стадионе смотрит, как ты играешь. Конечно, увидеть сына так близко было особенным моментом», — прокомментировал празднование Овечкин.

Этот гол стал для форварда 791-м за карьеру в лиге. В этом сезоне 37-летний россиянин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.