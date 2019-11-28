Овечкин с передачи Кузнецова забросил Бобровскому. Видео

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, получивший шайбу от соотечественника Евгения Кузнецова. Ворота «Пантерз» защищает россиянин Сергей Бобровский.

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