Овечкин с передачи Кузнецова забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов.

Для 37-летнего россиянина этот гол стал шестым в нынешнем сезоне. Кузнецов сделал 7-ю голевую передачу.