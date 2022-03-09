Овечкин с передачи Кузнецова забросил 35-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» отыгрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Счет стал 2:2.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом на 14-й минуте второго периода. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов.

Напомним, Овечкин является четвертым хоккеистом в истории НХЛ по количеству голов в — 765. На четвертой строчке Яромир Ягр с 766 шайбами.