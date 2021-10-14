Овечкин с передачи Кузнецова оформил дубль в матче с «Рейнджерс». Видео

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода счет стал 5:1.

На 53-й минуте встречи заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 732-й гол за карьеру в НХЛ.

Также в этой голевой атаке поучаствовал другой российский нападающий Евгений Кузнецов. Таким образом, у него уже 3 ассиста в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Овечкин уже забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи.