Овечкин с передачи Кузнецова оформил дубль в матче с «Рейнджерс». Видео
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«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода счет стал 5:1.
На 53-й минуте встречи заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 732-й гол за карьеру в НХЛ.
Также в этой голевой атаке поучаствовал другой российский нападающий Евгений Кузнецов. Таким образом, у него уже 3 ассиста в этом сезоне.
Ранее в этой встрече Овечкин уже забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи.
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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