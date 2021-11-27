Овечкин: «Родителю всегда приятно видеть своего ребенка на матче»
13:21
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал присутствие своего сына на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3).
36-летний россиянин оформил хет-трик. Мальчик после третьего гола вместе со всеми выкинул на лед кепку.
«Родителю всегда приятно видеть своего ребенка. Спросите об этом Кузю или кого-нибудь ещё. Когда дети смотрят за твоей игрой, это что-то особенное. Так что для меня это был классный момент», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Овечкин в этом сезоне провел 21 матч, в которых набрал 36 (18+18) очков.
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