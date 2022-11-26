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Сегодня, 00:24

Овечкин реализовал большинство в матче «Вашингтон» — «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин на 13-й минуте третьего периода реализовал большинство.

Для 37-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне. Также на его счету 10 голевых передач.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 21 11 10 27
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
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5 Миннесота 19 9 10 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
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6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
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И Г
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