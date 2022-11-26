Овечкин реализовал большинство в матче «Вашингтон» — «Калгари»

«Вашингтон» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин на 13-й минуте третьего периода реализовал большинство.

Для 37-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне. Также на его счету 10 голевых передач.