Овечкин реализовал большинство в матче «Вашингтон» — «Калгари»
«Вашингтон» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин на 13-й минуте третьего периода реализовал большинство.
Для 37-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне. Также на его счету 10 голевых передач.
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|10
|11
|25
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
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|20
|7
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|В
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|10
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|9
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|18
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
Результаты / календарь
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30.11
1.12
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|- : -
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20
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