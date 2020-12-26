Овечкин рассказал, с кем из спортсменов мечтал бы сделать интервью
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин рассказал, с кем бы из спортсменов мечтал бы сделать интервью.
«Майкл Джордан. Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет. Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте — как он тренировался, как строил свою карьеру, как следил за своим организмом. Потому что, если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим и у него это так довольно легко получалось», — цитирует Овечкина Team Russia.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ya-ne-zlopamyatnyj-ponyat-i-prostit-mogu-no-obshhatsya-dalshe-ne-stanu-intervyu-aleksandra-ovechkina/
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