Овечкин: «У «Вашингтона» с «Каролиной» будет напряженная и интересная серия»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии против «Каролины» во втором раунде Кубка Стэнли.

«Все знают об их агрессивном стиле — много скорости, много бросков, так что мы должны быть к этому готовы. Мы знаем их, они знают нас. Это будет напряженная и интересная серия», — сказал Овечкин в интервью, которое опубликовала пресс-служба «Вашингтона».

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1). «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1). Стартовый матч второго раунда между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» пройдет 7 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.