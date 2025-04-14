Овечкин — о рекорде: «Были слезы радости, ком к горлу подходил»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, какие эмоции испытал после установления снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ. Лига провела специальную церемонию сразу после исторического гола россиянина в гостевом матче с «Айлендерс» 6 апреля, через пять дней «Кэпиталз» провели чествование своей звезды перед домашней игрой с «Каролиной».

— Были ли за дни этих церемоний хоть один раз слезы на твоих глазах? Чем они были вызваны?

— Не то что я плакал, но слезы радости конечно были. В раздевалке, когда говорил с ребятами, когда были дома. Не то что рыдал, но ком к горлу подходил, слеза упала. Считаю, что это нормально. Все-таки если вспомнить и папу, и брата, и всех родных, кто переживал за меня, конечно подойдет ком к горлу и захочется пустить слезу. Но это нормально.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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