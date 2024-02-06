Овечкин — об отдыхе в паузу НХЛ: «Это была отличная неделя»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отдыхе в паузу регулярного чемпионата НХЛ.

«Я думаю, что парни прекрасно провели время со своими семьями, не думая о хоккее, о системе и тому подобном. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться, а завтра будет отличный день для игры в хоккей», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее 38-летний форвард вошел в пятерку самых медленных игроков сезона в НХЛ.

В этом сезоне регулярного чемпионата Овечкин провел 44 матча и набрал 31 очко (9+22).